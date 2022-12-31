İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

DİĞER ŞARTLAR:

1-657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3-Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), başvuru formu, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu mezun belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziksel dosya ile Profesör kadrosu için 6 adet USB Belleği, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği,

4-Halen kamuda çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu HİTAP Hizmet Dökümü,

5-Halen Kamuda görevli olmayanlar için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 2 nüsha bilgisayar ortamında doldurularak,

Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 16.01.2023 dir.

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