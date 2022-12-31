Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz,

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR:

a- Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülü "Akademik Personel Formları" linkinde bulunan Akademik Personel Başvuru Formunu doldurarak; aşağıda istenen belgeler ve var ise yayınlanmış veya yayınlanacak olan bilimsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek ilgili birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda 16.01.2023 tarihinden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan süresi içerisinde ilanda belirtilen başvuru yerine yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir,)

b- Araştırma Görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c- Adayların; E-Devlet üzerinden almış oldukları mezuniyet belgeleri ile öğrenim belgeleri karekodlu olması durumunda kabul edilecektir. E-Devlet haricinde alınmış mezuniyet ve öğrenim belgelerinin onaylı (ıslak imzalı, mühürlü) olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. (Aslı veya onaylı sureti) (onaysız belge ve fotokopi kabul edilmeyecektir.)

d- İş Tecrübe Belgesi istenen durumlarda iş tecrübesinin lisans mezuniyeti sonrasında olmasına bakılır ve belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihinin bulunması zorunludur. Ayrıca iş tecrübesinin SGK'dan alınmış onaylı hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

e- Adaylar, Üniversitemizin aynı tarihte çıkmış olduğu ilanda yalnızca bir kadroya müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılır.

f- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları ve Bakanlar Kurulu Kararları ile mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY/PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmaması gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.

g- Kurumumuz gerekli durumlarda ilanının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

NOT: Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları www.ohu.edu.tr adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru dosyaları teslim edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER:

1. Akademik Personel Başvuru Formu (http://www.ohu.edu.tr/personel/savfa/akademik-personel-formlari)

2. Lisans Mezuniyetine İlişkin Belge ve Transkript (E-Devlet'ten alınmış karekodlu veya onaylı sureti)

3. Lisansüstü Öğrenci Belgesi ve Transkripti veya Mezuniyet Belgesi ve Transkripti (Yüksek Lisans/Doktora) (E-Devlet'ten alınmış karekodlu veya onaylı sureti)

4. ALES Belgesi (Belge üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu ve Karekodu bulunan)

5. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen)

6. Kamu Kurumunda Çalışanlar için Çalıştığı Kurumdan Alınmış Onaylı Hizmet Belgesi

7. İş Tecrübe Belgesi (Belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunan) (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)

8. SGK'dan Alınmış Onaylı Hizmet Dökümü (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)

9. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Güncel) (E-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı)

10. Sabıka Kaydı (Güncel) (E-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı)

11. Özgeçmiş

12. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

13. 2 (İki) Adet Fotoğraf

16474/1-1