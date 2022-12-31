Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun. Öğretim üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4X inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır

A-BAŞVURU ŞEKLİ. YERİ VE ZAMANI:

I- Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı glinden itibaren başlar Başvurular aşağıda sınav takviminde belirtilen son başvuru tarihinde 23:59'da biter Başvurular Üniversitemiz htlps ıkbasvuru sdu.edu ir ınternet sayfasından çevrimiçi (onlıne) yapılacaktır Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle htlps;/ ikbasvuru.sdu.cdu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (onlıne) başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra kişisel bilgilerini doldurup öğretini Elemanı Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip aşağıda belin ilen istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip "Başvuru Yap" butonuna tıkladığında çevrimiçi (onlıne) başvurularını tamamlamış olacaklardır Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir Adaylar üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek. "Işlemler-Başvuru Sürecındekıler" menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir

3- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir Yanlış eksik belge y ükleme, farklı mezuniyetle başvuru», yanlış ilana başvurma vb tüm ış ve işlemler için tüm sorumluluk adaylara aittir.

B-SINAV TAKVİMİ:

İlan İlk Başvuru Tarihi

: 31/12/2022 : 16/01/2023 : 20/01/2023 : 23/01/2023

: 25/01/2023

Son Başvuru Tarihi ön Değerlendirme Tarihi

Sınav Giriş Tarihi

Nihai Sonuç Açıklanma Tarihi

C- BAŞVURU SONUÇLARI VE ATAMA:

I- Adaylar başvuru sonuçlarını (On Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) başvuru yapılan https://ikbasvuru.sdu edu.tr adresinden e-posta ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecektir Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

2- Asil olarak alamaya kazanan adaylar sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde https://pcrsdb.sdu.cdu.tr adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Dokümanlar ?\laına ve özlük Şube Müdürlüğü (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK! Öğretim Elemanı)) öğretim Elemanı Atama Başvuru Formu (Dilekçe) doldurularak ve imzalanarak atamaya hak kazandığı birime başvuru yapacaktır Çevrimiçi (önüne) başvuru sırasında yüklenilen evrakın onaylı suretleri başvuru dilekçesi ekine eklenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat etliği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek aday için atama işlemleri başlatılacaktır.

3- Adayın online başvuru sırasında sistemden kaynaklanan aksaklık olması halinde, fiziksel evrak temini istenilebilecektir

Ç-ÖNEMLİ NOTLAR:

I- Başvurular https: ikbasvura.sdu.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) başvuru yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir

4- Çevrimiçi başvuru sırasında adayın tüm bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde ilgili tüm Kuramlardan alıncak olup normal şartlarda sisteme bu belgelerin ayrıca yüklenmesine gerek yoktur. Ancak aşağıda Adayların Sisteme Yükleyeceği Belgeler bölümünde belirtilen durumlarda e-Devlet Kapısı (wuwiurkıyegovır)'ndan alınan kare kodlu belgeler sisteme yükleme/başvura yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kuramlarınca sorgulanarak ön değerlendirme vc değerlendirme aşamalarında bu belgeler kullanılabilecektir.

5- Doktora veya tıpta, dış hekimliğinde, eczacılıkla ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz Başvurularda Al.ES puanı 70 kabul edilir

D-KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN SİSTEME YÜKLEYECEĞİ BELGELER

I- Özgeçmiş (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir.) (Aday alamaya hak kazandığı taktirde başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir.)

2- Askerlik bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmekledir Aday, askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir. (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir.)

3* Eğitim bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, eğilim bilgılerenin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureli ekleyecektir (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğim gösteren onaylı belge) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekme ekleyecektir.)

4- Lisans Transkrıpti bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, lisans transkrıptı bilgılerenin eksik veya yanlış olduğunu düşünüyor ise buna ilişkini onay h) (4'luk ve 5'liic not sisteminin loo'lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK'nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır ) belgeye ekleyecektir (e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerdir ) (?Xday atamaya hak kazandığı taktirde müracaat dilekçesine ekleyecektir )

5- ALES bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir Aday. ALES bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir ALES Belgesi (ÖSYM'nın ınternet sayfasından alınan tarih vc şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. (e-Devle t üzerinden alınacak belge geçerhdır.) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir )

6- Yabancı Dil bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmekledir. Aday, Yabancı Dil bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeleri ekleyecektir Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) (İlan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir)

7- Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir.)

X- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için) (Aday atamaya hak kazandığı taktirde eklediği belgelerin onaylı suretlerini başvuru dilekçesi ekine ekleyecektir).

9* İlan şartında tecrübe ispatı istenildiği takdirde özel Sektörde Çalışmış Çalışıyor Olanlar İçin Sigortalı Hizmet Cetveli (E-Devlet Kapısından alınan Sigortalı Hizmet Cetveli Dökümü) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışmış Çalışıyor Olanlar İçin Onaylı Hizmet Belgesi Görev Belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

10- Herhangi bir adlı sicil kaydı olmadığına dair beyan.