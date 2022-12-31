Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

T.C.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası

Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.

Son başvuru tarihi: 16.01.2023 mesai bitimi

T.C.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

- Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tradresinden ulaşılabilir.

- Başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi : 16.01.2023 mesai bitimi

Başvuru Başlama Tarihi : 31.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 16.01.2023

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 18.01.2023

Giriş Sınavı Tarihi : 23.01.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 25.01.2023

Başvuru Adresi :

Merkez Kampüs başvurulan için yazılacak genel adres;

T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü,

(.. ..İlan verilen yere....)

Kayseri Caddesi, Yenişehir Mahallesi,

58140, Merkez Kampüs/SİVAS

Rektörlük Kurumsal İletişim Merkezi için; Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğü - Kampüs / SİVAS

Araştırma Görevlileri Fakültelere alımlar için : .................Fakültesi Kampüs / SİVAS

Şarkışla Uygulamalı Bilimler Araştırma Görevlisi için : Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü.

Şarkışla / SİVAS

İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlileri başvurulan için; ilgili Fakültelere

Yabancı Diller YO için; Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Kampüs / SİVAS

Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO için; Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Kampüs / SİVAS (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu)

Türk Müziği Devlet Konservatuvan Öğretim Görevlisi için ilgili Konservatuvar Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu)

Sağlık Hizmetleri MYO için; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Kampüs / SİVAS (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu)

Şarkışla Aşık Veysel MYO için; Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Şarkışla / SİVAS

(Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu)

Yıldızeli MYO İçin; Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Yıldızeli / SİVAS

(Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu)

- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.( yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı diller yüksekokulunda istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.) Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

- Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.

- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Başvuru Formu

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4- Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Transkript fotokopisi (ilgili kurumdan onaylı ) veya E-Devlet çıktısı (Lisans eğitimi ile ilgili),

6- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya E-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlileri için)

7- ALES Sonuç Belgesi,

8- Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç),

9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

10- Fotoğraf (2 adet resim, 1 tanesi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

11- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar:

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi (isteniyorsa); hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazı ve Sgk pirim ödeme gün sayısına göre sgk dökümü ile belgelendirilmelidir.

4- Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek gönderilmesi zorunludur.

5- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9- Lisansüstü Eğitim aşamasında kayıt dondurma işlemi yapıp pasif öğrenci görünenlerin müracatları kabul edilmeyecektir.

T.C.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

- Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tradresinden ulaşılabilir.

- Başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi : 16.01.2023 mesai bitimi

Başvuru Başlama Tarihi : 31.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 16.01.2023

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 18.01.2023

Giriş Sınavı Tarihi : 23.01.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 25.01.2023

Başvuru Adresi :

Merkez Kampüs başvurulan için yazılacak genel adres;

T.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü,

(.. ..İlan verilen yere....)

Kayseri Caddesi, Yenişehir Mahallesi,

58140, Merkez Kampüs/SİVAS

Rektörlük Kurumsal İletişim Merkezi için; Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğü - Kampüs / SİVAS

Araştırma Görevlileri Fakültelere alımlar için : .................Fakültesi Kampüs / SİVAS

Şarkışla Uygulamalı Bilimler Araştırma Görevlisi için : Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü.

Şarkışla / SİVAS

İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlileri başvurulan için; ilgili Fakültelere

Yabancı Diller YO için; Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu) Kampüs / SİVAS

Cumhuriyet Sosyal Bilimler MYO için; Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Kampüs / SİVAS (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu)

Türk Müziği Devlet Konservatuvan Öğretim Görevlisi için ilgili Konservatuvar Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu)

Sağlık Hizmetleri MYO için; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Kampüs / SİVAS (Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu)

Şarkışla Aşık Veysel MYO için; Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Şarkışla / SİVAS

(Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu)

Yıldızeli MYO İçin; Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Yıldızeli / SİVAS

(Öğretim Görevlisi Alım İlanı Başvurusu)

- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.( yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı diller yüksekokulunda istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.) Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

- Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.

- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Başvuru Formu

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4- Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Transkript fotokopisi (ilgili kurumdan onaylı ) veya E-Devlet çıktısı (Lisans eğitimi ile ilgili),

6- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya E-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlileri için)

7- ALES Sonuç Belgesi,

8- Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç),

9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

10- Fotoğraf (2 adet resim, 1 tanesi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

11- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar:

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi (isteniyorsa); hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazı ve Sgk pirim ödeme gün sayısına göre sgk dökümü ile belgelendirilmelidir.

4- Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek gönderilmesi zorunludur.

5- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9- Lisansüstü Eğitim aşamasında kayıt dondurma işlemi yapıp pasif öğrenci görünenlerin müracatları kabul edilmeyecektir.