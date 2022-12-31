Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

T.C.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitülerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile "Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları" uyarınca doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır.

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığına,

* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, verdiği derslerin listesini, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının listesini kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığı veya ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları duyurulur.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak ve çok iyi derecede İngilizce bilmek.

b) Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında ve 2022 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Bilgisayar Mühendisliği/Bilimleri alanında ilk 250'de yer alan bir üniversiteden almış olmak. Makine öğrenmesi, hesaplamalı dilbilim ve sözdizimsel analiz alanlarında SCI veya SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde yayın yapmış olmak ve hakemli konferanslarda bildiri sunmuş olmak.

c) Doktora derecesini Kimya Mühendisliği alanında ve 2022 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında Kimya Mühendisliği alanında ilk 50'de yer alan bir üniversiteden almış olmak. Enerji sektörüne yönelik yaşam döngüsü değerlendirmesi alanında SCI veya SCIE tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde en az iki yayını olmak.

d) Doktorasını Siyaset Bilimi veya alt dallarında ve 2022 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamalarında Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler alanında ilk 50'de yer alan üniversitelerden almış olmak. Siyasi Tarih alanında farklı ülkelerde arşiv çalışması deneyimi olmak. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esaslarının başlıca eser tanımına uyan son beş yılda en az 2 yayın yapmış olmak.

e) Doktora derecesini Matematik Eğitimi alanında ve 2022 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında eğitim/eğitim ve öğretim/eğitim araştırmaları alanında ilk 100'de yer alan bir üniversiteden almış olmak. Lise ve üniversite seviyesinde istatistik öğretimi konusunda SSCI tarafından taranan dergilerde yayın yapmış olmak.

f) Doktora derecesini Eğitim Bilimleri veya alt dallarından birinde ve 2022 yılı QS, THE veya USNews dünya üniversiteler sıralamasında eğitim/eğitim ve öğretim/eğitim araştırmaları alanında ilk 200'de yer alan bir üniversiteden almış olmak. Bilgisayar/teknoloji destekli eğitim alanında SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde en az iki yayını olmak.

g) Doktora derecesini ve doçent unvanını turizm alanında almış olmak. Turizm destinasyon pazarlaması ve yönetimi ile turizm alanında nicel analizler konularında uzmanlığı olmak. Doktora sonrasında en az ikisi SCIE/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esaslarının başlıca eser tanımına uyan en az dört yayın yapmış olmak.

T.C.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliksin ilgili maddeleri uyarınca "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

BAŞVURULAR;

İlgili Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı "Akademik Görev için Müracaat Formu" (Başvuru birimlerinden alınabilir.),

2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,

3. Resmi transkript (Lisans),

4. Tezli yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi,

5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),

6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),

7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Başvuru için "Akademik Görev için Müracaat Formu"http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlaradresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.