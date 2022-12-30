Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

(PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz wcb şayiasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır. Başvuru Tarihi: 30.12.2022, Son başvuru tarihi: 13.01.2023 Cuma günü mesai bitimi.

ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.cclu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların https://www.aeri.edu.tr/detaiLaspx?id= 1001 &bid~265&tid=7 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formunu doldurarak ekinde;

Özgeçmiş, Onaylı veya e-devletten alınmış karekodlu Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi), iki (2) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi, Hizmet Cetveli (Herhangi Bir Kurumda Çalışıyor veya Daha Önce Çalışmış İse), Yayın Listesi, Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Puanlama Tablosu (Aday tarafından imzalanacaktır.), Doçentlik Belgesi (Profesör ve Doçent kadroları için). Yabancı Dil Belgesi (Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir Yabancı Dil Sınavından en az elli beş (55) puan veya uluslararası geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan: bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise seksen (80) veya buna denk bir puan alınış olmak gerekmektedir. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için)), "Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme" dersinden başarılı olduğuna dair belge *(1) (Kurum dışından başvuracak adaylar arasından bu belgeye sahip olmayanların 1 (bir) yıl içinde başarılı olmayı taahhüt ettiklerine dair taahhütname senedini ://www. agri. edu.tr/detail.aspx?id-5l25Abid-265&tid-7 adresinden indirip imzalamaları ve başvuru dosyasına eklemeleri gerekmektedir.)

Yukarıda istenen belgeler ile birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları gereğince hazırlanan bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan I (bir) adet fiziki dosya ve beraberinde;

1- Profesör kadrosu için 6 (altı) adet, Doçent kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk/DVD/CD) ile birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet dijital dosya (Flashdisk/DVD/CD) ile birlikte Tıp Fakültesindeki kadrolara başvuran adayların Eczacılık Fakültesine, diğer kadrolara başvuran adayların ise ilgili Fakülteye/Yüksekokula şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Üniversitemizce oluşturulacak olan ön değerlendirme komisyonunun olumlu raporu ve Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslannda belirlenen puam almış olmak.

*(l)Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının 3. maddesinin 3. fıkrası gereği "Doktor öğretim üyesi, doçentlik ve profesörlük kadrolarına atanmalarda "Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme" dersinden başarılı olma şartı aranır. Öğretini üyeliği için kurum dışı başvurular bağlamında yapılacak atamalarda, adaylardan bu dersten hiryd içerisinde başarılı olmayı taahhüt etme şartı aranacaktır. 13u koşulu yerine getirmeyen öğretim üyeleri, atanmalarına ilişkin her türlü haklarından gayri kabil rücu olarak feragat etliklerini beyan ve taahhüt elmiş sayılacaklardır. "

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasuıı 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.cdu.tr adiesinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'len en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarım kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kumlunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kımıltı tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ihare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1- Doktora veva tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık va da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibarc:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuruml arında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda vahancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrolarına Başvuracak Adaylardan istenen Belgeler

Öğretim görevlileri için aranan genci şartlar vc özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvuru Fonun (https: //www. a gri.edu.tr/detail. aspx?id=916&bid-265&tid=7 )

2- Özgeçmiş.

3- ALES sonuç belgesi,

4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya onaylı örneği) (Lisans Programları ve Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi Başvuruları İçin istenen Belgedir.)

5- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği yada e-devletten alınmış karekodlu mezuniyet belgesi,

6- Lisans transkripti (elektronik imzalı, aslı, resmi kurumlarca onaylı veya c-dcvlcttcn alınmış karekodlu belge olması gerekmektedir.)

7- Nüfüs cüzdanı fotokopisi,

8- Son allı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf,

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi,

10- Adli Sicil Kaydı Belgesi,

11 - Alanında Onaylı iş Tecrübe Belgesi (istenmişse);

a- Karekodlu, Islak imzalı veya elektronik imzalı İş Tecrübe Belgesi ve SGK Hizmet Döküm Belgesi

veya

b- Halen bir kamu kanununda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar ıslak imzalı ve mühürlü veya e-Devlet HİTAP Hizmet Döküm Belgesi.

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İslenen Belgeler

Araştırma görevlileri için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacak lardır.

1- Başvuru Formu (https://www.agri.edu. tr/dctail.aspx?id=916&bid=265&tid=7)

2- Özgeçmiş,

3- ALES sonuç belgesi,

4- Yabancı Dil Sonuç Belgesi. (Eşdeğeriiliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların aslı veya onaylı örneği)

5- Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilik durumları için; güncel tahlili resmi (e-dcvlctten alınmış karekodlu, elektronik imzalı, aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.) öğrenci belgesi ve transkripti (e-devlellen alınmış karekodlu, elektronik imzalı, ash veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.)

6- Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Denklik belgesinin) aslı veya onaylı örneği ya da e-dcvlcttcn alınmış karekodlu mezuniyet belgesi

7- I .isaııs transkripti (elektronik imzalı, aslı, resmi kurumlarca onaylı veya e-devletlen alınmış karekodlu belge olması gerekmekledir.)

8- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

9- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf,

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi,

11- Adli Sicil Kaydı Belgesi,

12- Bir kamu kurumanda çalışmakta olanlar ile kamu görevinden ayrılmış olanlar için ıslak imzalı vc mühürlü veya e-Devlel HİTAP Hizmet Döküm Belgesi.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- 06.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğilim Öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar haşlatılan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.

2- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili Fakülte/Yüksekokula şahsen veva posta ile başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılacak başvurulanı! son başvuru tanlıuıe kadar ba şvuru yapılacak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü ilgili birimlere ulaşması gerekmekledir. Postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlgili birimlere yapılmayan veya eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

3- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak vc atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti islenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.

6- Onaylı islenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmekledir.

7- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığım gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

8- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi vb.) başvurularına kanıtlayım belgeleri eklemeleri zorunludur.

9- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tular. Üniversite wcb sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

10- Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/D maddesine göre yapılacaktır.

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