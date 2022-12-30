Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

(2022-08)

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylann Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarım sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen vc aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmekledir.

-Genel Şartlar-

1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuralca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

4) Şartlan taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

-Başvuruda istenilen Bel gele r-

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğunu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adaylann varsa hizmet belgesi, yayın listesi, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı suretleri veya c-Dcvlct üzerinden karekodlu belge kabul edilmektedir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlannı, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralannı ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini vc başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları (onaylı suretleri veya c-Dcvlct üzerinden karekodlu belge kabul edilir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma vc yayınlarını kapsayan vc belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet ÜSB'yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığı'na başvurmalar gerekmektedir.

İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar. 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazctc'dc yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca; "Öğretim Görevlisi" ve "Araştırma Görevlisi" alınacaktır.

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-Genel Şartlar-

1) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylarda en az "Tezli Yüksek Lisans" derecesine sahip olmak şartı aranır.

3) Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

4) Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.

5) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

-Başvuruda İstenilen Belgeler-

1) Başvuru Dilekçesi (www.agu.edu.tr)

2) özgeçmiş

3) Nüfus cüzdan fotokopisi

4) Lisans/ lisansüstü diploma fotokopisi

5) Lisans transkript belgesi fotokopisi

6) ALES Belgesi

7) Yabancı Dil Belgesi

8) Lisansüstü öğrenci olduğuna dair belge (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için)

9) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olan ve/veya ayrılmış olan adaylar için) -Açıklamalar

I) ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Araştırma Görevlisi ve öğretim Görevlisi (Zorunlu Ortak Ders) kadro başvurulan ilgili birimlere, şahsen veya posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2) Şartları taşımayan veya sonradan şartlan taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

3) Zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur.

4) Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

5) Sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek olup, ilan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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