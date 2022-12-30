Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartlan sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddcsindcki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavmdan en az 50 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar müracatlanm dilekçe ve islenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şalisen veya posta ile yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Dilekçe,

2-İki adet vesikalık fotoğraf,

3-Özgeçmiş örneği,

4-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu, (Form 1)

5-Yaym listesi, (Profesörlük başvurulan için başlıca araştırına eserinin (Doçentlik sonrası) belirtilmelidir)

6-Mczuniyct Belgeleri,(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanalla Yeterlilik, Doçcnilik)(Yııridışından alman diplomalar için denklik belgesi)

7-Nüftıs cüzdanı örneği,

8-Halcn kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan hizmet belgesi,

9-Askerlik durum belgesi,

10-Yabaııcı dil sınavı sonuç belgesi,(Sadece Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için)

] 1-Bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere yayın dosyalan. (Profesörlük başvurulan için 6 Adct)(Doçcntlik ve Doktor Öğretim Üyeliği başvurulan için 4 Adet) (PDF formalında CD/DVD veya USB flaşh bellek halinde teslim edilebilir.)

Not:

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunün Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamakladır.

-Başvuruda islenilen belgelerin örnekleri http://pdb.dpii.edu.tr/ adresinden alınabilir.

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