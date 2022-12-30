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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 13 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2022 06:09, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 06:13
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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular; profesör/doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

İlan, başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmelere Üniversitemizin www.iste.edu.tradresinden ulaşılabilir.

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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır.

İlan, başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmelere Üniversitemizin www.iste.edu.tradresinden ulaşılabilir.

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