Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda ana bilim dallan ile unvan ve koşullan belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar, başvurularını, 02-16 Ocak 2023 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör kadrosuna başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör kadrolarma DEVAMLI STATÜ ye göre atama yapılacaktır.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri 2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no'lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların basılı olarak bir adet hazırlayacakları yayın dosyalarına;

1- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin Öğretim Üyesi ile ilgili maddelerinde istenilen koşulları sağladığına ilişkin beyanları ve başvuru dilekçeleri (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri adresinden sağlanacak)

2- Diplomalar, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgeleri (E-devlet üzerinden alınacak belgeler geçeri idir)

3- Kriterleri sağladığına dair belge (H.Ü. Kriter Komisyonundan alınacak belge geçerlidir.),

4- Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafindan verilen "Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesine sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kuramlardan alman Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek olan Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler.),

5- Özgeçmiş formu, Akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir (https:/7hacettepe.edu.tr/duvurular/atarna-kriterleri belge form web adresinden temin edilebilir.)

Ek olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen belgelerin birer kopyası ve Nüfus kayıt örneği (E-devlet üzerinden alınacak) ile Fotoğraf (2 ad.) da başvurulan birime iletilmelidir. Profesör kadrosu başvurusu için teslim edilen yayın dosyasında bulunan bütün belgelerin salt okunur şekilde yüklenmiş olduğu 8 adet taşınabilir bellek, Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 adet taşınabilir bellek ile 5 adet (yaklaşık A4 kağıdı boyutlarında hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır ve başvurular şahsi olarak yapılacaktın ilan olunur.

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AÇIKLAMALAR

1. Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline https://hacettepe.edu.tr/fs/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2. Doçentlik unvanını Ortodonti alanında almış olmak. Dudak ve damak yarıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3. Ağız, Dış ve Çene Cerrahisi alanında uzman olmak.

4. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Kimya alanında almış olmak.

5, Sağlık Bilimleri Analitik Kimya alanında doktora derecesine sahip olmak, doçentlik unvanını Eczacılıkta Analitik Kimya alanında almış olmak.

6. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Kimya alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Farmasötik Kimya alanında almış olmak.

7, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Farmasötik Teknoloji alanında almış olmak.

8. Eczacılık Fakültesi veya Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olmak, Sağlık Bilimleri Analitik Kimya alanında doktora derecesine sahip olmak.

9. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Klinik Eczacılık alanında doktora derecesine sahip olmak.

10. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Radyofarmasi alanında doktora derecesine sahip olmak.

11. Doçentlik unvanını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almış olmak, Britanya Tiyatrosu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12. Doçentlik unvanını Çeviribilim alanında almış olmak.

13. Antropoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.

14. Genel Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, Sosyal Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

15. Doçentlik unvanını Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında almış olmak.

16. Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını Ingiliz Dilbilimi alanında almış olmak.

17. Doçentlik unvanını Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak.

18. Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora derecesine sahip olmak.

19. Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak. Cebir ve Sayılar Teorisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

20. Doçentlik unvanını Biyoloji (Biyokimya) alanında almış olmak ve biyomalzemeler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

21. Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

22. Doçentlik unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

23. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora derecesine sahip olmak, Kas İskelet Fizyoterapisi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

24. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora derecesine sahip olmak, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

25. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora derecesine sahip olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

26. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Alanında Sanatta Yeterlik veya doktora derecesine sahip olmak.

27. Doçentlik unvanını Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanında almış olmak,

28. Doktora derecesini ve doçentlik unvanını Medeni Hukuk alanında almış olmak.

29. Özel Hukuk veya Fikri Mülkiyet hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak. Fikri Mülkiyet hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

30. Medeni Hukuk alanında doktora derecesine sahip olmak, Tüketici Hukuku ve Sağlık Hukuku konusunda çalışmalar yapmış olmak, doçentlik unvanı almamış olmak.

31. Medeni Usul Hukuku alanında tezli yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanı almamış olmak.

32. Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Uluslararası Hukuk alanında çalışmalar yapmış olmak.

33, İktisat alanında doktora derecesine sahip olmak,

34. İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında almış olmak.

35. Doçentlik unvanını Çağdaş Dünya Tarihi alanında almış olmak.

36. Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak ve Siyasi Tarih alanında çalışmalar yapmış olmak.

37. Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanında almış olmak. Çocuk refah alanında çalışmalar yapmış olmak.

38. Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak ve Uluslararası Siyaset alanında çalışmalar yapmış olmak.

39. Doçentlik unvanını Kamu Yönetimi alanından almış olmak, Yerel yönetimler alanında çalışmalar yapmış olmak,

40. Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji bilim alanında almış olmak.

41. İktisat alanında doktora derecesine sahip olmak.

42. Doçentlik unvanını Kamu Yönetimi alanında almış olmak.

43. Doktora derecesini Maliye alanında almış olmak.

44. İletişim Çalışmaları alanında doçentlik unvanına sahip olmak, Yaratıcı Endüstriler ve Kültür Ekonomisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

45. Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Bilgi Güvenliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

46. Doçentlik unvanını Maden Mühendisliği alanında almış olmak, cevher hazırlama konularında çalışmalar yapmış olmak.

47. Doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak, Atık Yönetimi ve Atık Su Arıtma konularında çalışmalar yapmış olmak.

48. Doçentlik unvanını Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak, hava kirliliği ve kontrolü konularında çalışmalar yapmış olmak

49. Doçentlik unvanını Harita Mühendisliği alanında almış olmak, uzaktan algılama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

50. Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak, yapı mekaniği ve optimızasyon teknikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

51. Doçentlik unvanım Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak, paralel ve Dağıtık Sistemler konularında çalışmalar yapmış olmak.

52. Bilişim Sistemleri konusunda doktora derecesine sahip olmak, doçentlik unvanını Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak.

53. Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Derin Öğrenme ve Makine Öğrenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

54. Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. İçten yanmalı motorlar konusunda çalışmalar yapmış olmak,

55. Doktorasını Maden Mühendisliği alanında almış olmak, madencilik yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

56. Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak, Biyoenformatik konularında çalışmalar yapmış olmak.

57. Doçentlik unvanını Çocuk Gelişimi alanında almış olmak.

58. Doçent unvanına Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak, toplu beslenme sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

59. Doçentlik unvanını Ergoterapi alanında almış olmak.

60. Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak, Toplum beslenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak

61. Dil ve Konuşma Terapisi doktora derecesine sahip olmak. Yutma Bozuklukları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

62. Doçentlik unvanını Spor Bilimleri Temel Alanında almış olmak, egzersizde beslenme konusunda çalışmalar yapmış olmak,

63. Doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak, moleküler egzersiz fizyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak,

64. Beden eğitiminde öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

65. Çocuk Cerrahisi uzmanı olmak, Doçentlik unvanını Çocuk cerrahisi alanında almış olmak.

66. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk Hematolojisi uzmanı olmak, doçentlik unvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.

67. Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı olmak, Doçentlik unvanını Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak.

68. Nükleer Tıp uzmanı olmak, Doçentlik unvanını Nükleer Tıp alanında almış olmak.

69. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak, Doçentlik unvanını Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak.

70. Doçentlik unvanını Radyoloji alanında almış olmak, Pediatrik Radyoloji yan dal uzmanı olmak.

71. Doçentlik unvanını Radyoloji alanında almış olmak, ileri karaciğer ve obstetrik görüntüleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

72. Doçentlik unvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak.

73. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, Moleküler Mikrobiyoloji ve Mikobakteriyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

74. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak, Doçentlik unvanını Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmak, Nörobilim doktorası yapmış olmak.

75. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk Endokrinolojisi uzmanı olmak, doçentlik unvanını Çocuk Endokrinolojisi alanında almış olmak.

76. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk Metabolizma hastalıkları uzmanı olmak, doçentlik unvanını Çocuk Metabolizma hastalıkları alanında almış olmak.

77. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk Romatolojisi uzmanı olmak, doçentlik unvanını Çocuk Romatolojisi alanında almış olmak.

78. Den ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olmak, doçentlik unvanını Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında almış olmak.

79. Fizyoloji doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanına Fizyoloji alanından almış olmak.

80. Doçentlik unvanını Göğüs Cerrahisi alanında almış olmak.

81. İç Hastalıkları uzmanı olmak, Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak, doçentlik unvanını Gastroenteroloji alanında almış olmak.

82. İç Hastalıkları uzmanı olmak, Geriatri yan dal uzmanı olmak, doçentlik unvanını Geriatri alanında almış olmak.

83. Doçentlik unvanını Radyoloji alanında almış olmak, toraks ve meme radyolojisi konusunda çalışmalar yapımş olmak.

84. Doçentlik unvanını Radyoloji alanında almış olmak, Pediatrik Radyoloji yan dal uzmanı olmak, kas iskelet radyolojisi konusunda çalışmalar olmak.

85. Doçentlik unvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak.

86. Aile Hekimliği uzmanı olmak.

87. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak.

88. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk Genetik hastalıkları uzmanı olmak.

89, Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk Romatolojisi yan dal uzmanı olmak.

90. İç Hastalıkları uzmanı olmak, Geriatri yan dal uzmanı olmak.

91, İç Hastalıkları uzmanı olmak, Nefroloji yan dal uzmanı olmak.

92. İç Hastalıkları uzmanı olmak, Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak.

93. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak, Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak.

94, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak, Perinatoloji yan dal uzmanı olmak.

95. Spor Hekimliği uzmanı olmak.

96, Kök Hücre alanında doktora derecesine sahip olmak, genomik ve transkriptomik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

97. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında doktora derecesine sahip olmak. Cumhuriyet Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

98. Kök Hücre alanında doktora yapmış olmak.

99, Mikro/nano desenlenme ve biyonanoteknoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

100. Doçentlik unvanını biyoloji alanında almış olmak. Kanser biyobelirteçleri konusunda çalışmalar yapmış olmak,

101.Lisans ve lisansüstü derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

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