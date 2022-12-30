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Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2022 05:57, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 05:59
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Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"ndeki esaslar uygulanacaktır.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların, atanma.firat.edu.tr adresinde bulunan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Bilgi Sistemi üzerinde Öğretim Üyesi kadrosuna başvurabilmek için Gerekli Asgari Koşullar tablosunun bizzat aday tarafından online olarak doldurularak 1 adet çıktı halinde dilekçesi ile birlikte Bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edilebilir.

NOT: Müracaatların tamamlanmasını müteakiben Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca kurulan Ön değerlendirme Komisyonunca yapılan incelemede ilanda belirtilen şartları ve asgari şartları sağlamayanların başvurular geçersiz sayılacaktır.

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