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Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2022 05:54, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 05:57
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Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA AİT İLAN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB ya da CD/DVD içerisine sıkıştırılmış olarak keydedip ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2) Söz konusu kadrolara başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilecektir. Eksik, onaysız belgeler ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

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