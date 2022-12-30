Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kamına dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.

İlan olunur.

PROFESÖR KADROSU İÇİN

-2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adaylar başvurularını; dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 6 (altı) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne şalisen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yaptlan başvurular kabul edilmeyecektir.

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

DOÇENT KADROSU İÇİN

-2547 sayılı Kanun'un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adaylar başvurularını; dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alman belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN

-2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

- Adaylar başvurularını; dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takrnı dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz ilgili akademik birimlerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: (Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar İçin)

-Adaylarda Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan almış olmak ve Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından cn az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

- Eğitim Dili Yabancı Dil olan birimlerde Yükseköğretim Kumlu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili eğitim dilinden asgari 85 (seksen beş) puan almış olma şartı aranır.

-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalanılın içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

-Adayların ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvurularının geçerli sayılabilmeleri için, durumlarının başvurduğu kadro unvanı ile ilgili Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur. Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine https://www.ercives.edu.lr/Files/reHu1ation/095fc9cd-300a-4867-96e9-f5815a9ebl5e.pdf adresinden ulaşabilirsiniz..

-Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler Doçent kadrosuna, Doçentler de Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna müracaat edemezler.

-2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kola kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

-İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İlanımız Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde. Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim elemanı alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

1- Öğretim Ulemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıklan yapılan her liirlii atamada ALES' len en az 70 (yelmiş) puan almış olmak.

b) Yükseköğretim Kumlu tarafmdaıı kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 (elli) puan veya cşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan hu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Eğitim Dili Yabancı Dil olan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile cşdeğer liği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili eğitim dilinden asgari 85 (seksen beş) puan almış olma şartı atanır.

d) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aramı .

e) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Lisansüstü öğrenci olması ve Lisansüstü eğitimlerine kayıl yaptırdıkları tarih itibarıyla azami eğitim sürelerini aşmamış olmaları gerekmektedir. (Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönctmcliği'nin 35. maddesinin 8. fıkrası uyarınca ck süre alan adayların eğitim gördükleri Enstitülerden aklıkları yeni azami sürelerini gösteren belge ile başvuru yapmaları gerekmekledir.)

±) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için adayın, sınavın yapıldığı yılın ocak aynım bilinci günü itibarıyla otuz beş yaşım doldurmamış olması gerekir.

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 4'lük ve 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğiııin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kaininim 31. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

5-Anıştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

6- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.

7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

NOT: Tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır

B- ÖZEL ŞARTLAR

- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) İlanda belirtilmiş olan şartlan taşımak.

C- MUAFİYET

l) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikle uzmanlık ya da sanalla yeterlik eğilimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmiş vc varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya

3- Lisans Diploması/Mezııniyel Belgesi Fotokopisi varsa e-devlelten alınan Lisans mezun belgesi

4- ilan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek Lisans, Doktora-Tıpta (İzm.-Sanalla Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi varsa e-devletten alınan Lisansüstü mezun belgesi.

5- Lisans Transkıipt Belgesi Fotokopisi

6- ALES Belgesi

7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/KPDS/ÜDS veya Muadili)

8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)

10- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)

11- Askerlikle ilişkisi Olmadığına. Dair Askerlik Dunun Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

12- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

NOT: Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacak olup, adaylar başvurularını "REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT' birimine teslim edecektir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarınm elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin aşıtlarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

- Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi'nc şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak vc atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek vc hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.

Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kal Rektörlük Evrak Kayıl Birimi - Yenidoğan Mahallesi Turhan Baylop Sokak No:l 38280 TALAŞ / KAYSERİ

Tel: (0 352) 207 66 66- 10605/10615 Faks: (0 352)437 52 64

Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkına haizdir. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.