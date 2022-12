Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilirle ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi05 ve Öğretini Üyesi Dışındaki Öğretini Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler

- Profesör adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel ve Özel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak esastır.

2- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmekledir.

3- (*) 2022-ÖU6-6 nolu ilanlara müracaat edecek adayların "Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetme I i k"iıı İlgili

maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

5- Öğretim Görevlisi vc Araştırma Görevlisi adaylarının AJ.ES'tcn en az. 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puaıı muadili bir puan almış olması gerekir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

6- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

7- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının transkriplleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme salhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir;

a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

b. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacakta.

c. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

d. Transkripttc hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

c. Transkripttc hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Müracaatlarda Talep Edilen Evrak

Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin

I- KYS-FRM-056 Öğretim Üyesi Müracaat Dilekçesi^

2- Özgeçmiş (YÖKSİS forma tında)

3- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Erkek adaylar için Askerlik DurumBelgesi (*)

6- Adli Sicil Belgesi (*)

7- Yabancı Dil Belgesi (*)

8- Açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunu atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir. (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.)

9- T.isans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezun Belgeleri, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi (*)

10- KYS-FRM-043 Doktor Öğretini Üyesi Akademik Yükseltilme ve Alanına Müracaat Formu{2)

11 - KYS-FRM-267-278 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formül

12- Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD Ter (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) BellekfCD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/C'D, Doktor Öğretim (iyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/C'D.)

Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıllarına ilişkin evrak, eğitim-öğrelim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora mezun belgeleri, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) olması gerekmektedir.

1 3- 1 litap 1 lİZlUCt Dökümü (Halen başka bir kamu burumunda çalışmakla olanlar ile herhangi bir kamu kuruntundan ayrılmış olanlardan istenmektedir.) (*)

14- Tecrübe Belgesi (İhında tecrübe şartı olan kadrolar için) (*)

15- Sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için) (*)

16- Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) (*)

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

1 - KYS-FRM-262 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Müracaat Formu13!

2- Özgeçmiş

3- Lisans ve Lisansüstü Mezun Belgeleri (*)

4- Lisans Transkripti (*)

5- Lisansüstü Öğrenci Belgesi (*) (Yalnızca 2O22-ÖE5-L numaralı ilana müracaat eden adaylar için)

6- Tecrübe Belgesi (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm belgesi, çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi veya kamu personeli için tasdik edilmiş hizmet dökümü)

7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf (Fotoğrafın biri Müracaat Formu'na yapıştırılacaktır.)

8- Nüfiıs Cüzdanı Fotokopisi

Araştırma Görevlisi Kadroları İçin

1- K.YS-1 RM-264 Araştırma Görevlisi Müracaat Formül

2- Özgeçmiş

3- Lisans Mezun Belgesi (*)

4- Lisans Transkript Belgesi (*)

5- Yüksek Lisans Mezun Belgesi (*) (Yalnızca 2022-ÖF.5-4 numaralı ilana müracaat eden adaylar için) (Bütünleşik doktora yapanlar için gerekmemektedir.)

6- Lisansüstü Öğrenci Belgesi (*)

7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf (Fotoğrafın biri Müracaat Formu'na yapıştırılacaktır.)

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

(*) Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya c-Dcvlct üzerinden alman karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye a lınnıayac akı ir.

Diğer Açıklamalar ve Hususlar

1- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

2- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör kadrosuna müracaat eden adaylar daimi süreli çalıştırılacaktır.

3- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın "Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler" kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır.

Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tular. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyumlar tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Muafiyet (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin)

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatla yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kunıtnlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı lalep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarımı yapılacak başvurularda yabancı dil şarlı aranmaz..

(1) https://pdb.kastamomı.edu.tr/index.php/tr/mevzuat/yonergeler adresinden "Yönergeler" başlığı altından temin edilebilir.

(2) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeleradrcsindcn. "Öğretim Üyesi ile İlgili Belgeler" başlığı altından temin edilebilir.

(3) https://jidb.kastamonu.edu. fr/index.php/tr/belgeler/akademik-beigeler adresinden '''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı ile İlgili Belgeler" başlığı altından temin edilebilir.

