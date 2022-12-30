Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliksin ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartlan taşıyan öğretim elcmanlan alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Araştırma Görevlisi kadroları için (programa öğrenci alınan alandan) ALES'ten en az 70 puan. YDS, KPDS. L'DS veya YÖKDİL'den en az 50 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

. Öğretim Görevlisi kadroları için (mezun olunan veya programa öğrenci alınan alandan) ALES'ten en az 70 puan. YDS, KPDS. ÜDS veya YÖKDİL'den en az 50 puan veya cşdcğcrliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim Görevlisi kadroları için (mezun olunan alandan) ALES'ten en az 70 puan, ÖSYM tarafindan yapılan YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL'den (başv urulan dilden) en az 85 puan veya cşdcğcrliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak

b) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Karan gereği "Azami öğrenim Sürelerini" doldurmamış olmak.

MUAFİYET

. Doktorasını tamamlamış olanlar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kuramlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kuramlarından aynlan öğretim elemanlarının çalışmakta olduktan yükseköğretim kurumlannda veya başka yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav ALES'ten muaftır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

I. Başvuru Formu (https://esakit.eskischir.cdu.tr adresinde bulunan Başvuru Formu doldurulup yollanacaktır.), 2. özgeçmiş.

3. Erkek adaylar için askerlik duramlannı gösteren belge (e-devletten alınabilir.),

4. Diploma veya Geçici Mezuniyet veya Denklik Belgesi örneği (e-devletten alınabilir.),

5. Yüksek lisans vc/vcya doktora öğrenci belgesi ömeği (e-devletten alınabilir.),

6. ALES Belgesi ömeği,

7. Yabancı Dil Belgesi ömeği

8. Lisans transkripti ömeği (e-devletten alınabilir.),

9. iki adet fotoğraf,

10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için), 11. ilanda istendiği takdirde Tecrübe Belgesi (Hizmet belgesi veya sigortalı hizmet dökümü ve çalışma belgesi).

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru, Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası), İki Eylül Kampüsü-ESKİŞEHİR adresine başvuru formu ve ekleri ile birlikte "şahşen veya posta ile" yapılacaktır. Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, şartlan uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

-TAKVİM-Duyuru İlanı : 30.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 16.01.2023

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 20.01.2023

Giriş Sınavı İlan Tarihi : 24.01.2023

Sonuç Açıklama İlan Tarihi : 08.02.2023

Giriş Sınav yerleri wuAv.eskisehir.edu.tr adresinde ilan edilecektir.