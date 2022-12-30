Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kamın ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmcliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile (Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili birime Profesör ve Doçent kadroları için ise Personel Daire Başkanlığına) yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sonunki değildir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kunılca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvuınlarda kabul edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Not: 2547 sayılı Kanun'un ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 30.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 13.01.2023

Başı uru Belgeleri

1- Başvuru dilekçesi (Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtmesi gerekmektedir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- 1 (bir) adet fotoğraf

4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)

5- Özgeçmiş ve eserler listesi

6- Yabancı dil belgesi

7- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan I (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF fomıatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.