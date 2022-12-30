Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır, Detaylı bilgi Üniversitemizin www.bitliseren.edu.ti' adresinde mevcuttur,

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

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İlan Tarihi : 30,12.2022 (Resmi Gazete'dc)

Sun Başvuru Tarihi : 13.01.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar.

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımaları gerekmektedir.

. PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi. Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, kamu kurunılarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarım içeren PDF formatmda hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (Altı) adet USB Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek veya posta ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

.DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora. Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, kamu kurumlarmda çalışmış ya da halen çalışmakla olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF formatmda hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet USB Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek veya posta ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, kamu kurumlarmda çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF Sarmalında hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet USB Flash Bellek ile kadro ilanın yapıldığı Fakülte/Meslek Yüksekokuluna şahsen teslim ederek veya posta ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. ÖNEMLİ NOTLAR:

1-Başvuracak adayların "Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinde belirlenen koşullan yerine getirmeleri gerekmekte olup, (http://www.bitliseren.edu.lr/) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar. Yönergeler kısmından başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.

2-Yurtdışmdan alman diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

3-Başvuracak adayların başvuru formunda bulunan ilan numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

4-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gcrckmcktcdir.Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirilmez.

6- Teslim edilecek belgelerden E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecek olup E-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.

7- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.bcu.cdu.tr adı es inde mevcuttur. Başvuru süresi ilanı Kesim Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

GENEL ŞARTLAR;

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'len en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerlisi kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'Iük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kumlu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşım doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapdacaktır.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek Esans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ kadrosuna başvuracak adaylar için istenilen belgeler;

1- Adayın başvuracağı Fakülteyi, kişisel yazışma adresini ve iletişim bilgilerini içeren Akademik Kadro Başvuru Formu.

1- Özgeçmiş.

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Başvuru tarihleri içerisinde E-Dcvlctlcn alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.) Yurldışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge.

4- Lisans Tratıskripti .

5- Geçerliliği bulunan AL1İS Sonuç Belgesinin Çıktısı.

6- Adayın T.C. Kimlik Karlı Sureti.

7- Öğrenci Belgesi (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

8- Son altı ay içerisinde çekilmiş l(bir) adet vesikalık fotoğraf.

9-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı.

ÖĞRETİNİ GÖREVLİSİ kadrosuna başvuracak adaylar için istenilen belgeler;

1 - Adayın başvuracağı Meslek Yüksekokulunu, kişisel yazışma adresini ve iletişim bilgilerini içeren Akademik Kadro Başvuru Formu.

2- Özgeçmiş.

3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Başvuru tarihleri içerisinde E-Devletten alman karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge.

4- Lisans Transkripli.

5- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı.

6- Adayın T.C. Kimlik Karlı Sureli.

7- Doktora öğrenimine devam eden adaylar için Öğrenci Belgesi. (Başvuru tarihleri içerisinde L-l ievletten alman karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.)

8- Son allı ay içerisinde çekilmiş l(bır) adet vesikalık fotoğraf.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirilmez.

3- Onaylı Hizmet'Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu'şirket/fırmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

4- Onaylı Hizmet'' Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir.

5- ilan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

9- Başvuracak adayların kadro İlan Numarasını Başvuru Formunda mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

MUAFİYET:

1 - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre; Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şatlı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadınlan haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

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