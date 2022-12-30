Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun 31. ve 50/d maddesi ile öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ilanda belirtilen özel şartları taşıyan Araştırma Görevlisi ve öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının I. günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Son 5 yıl içinde yapılan /KLES'ten en az 70 puan alınış olmak (öğr.Gör. kadroları için mezun olunan veya programa öğrenci alınan alandan. Araş.Gör. kadroları için ise programa öğrenci alınan alandan) - Yabancı dil sınavından (YDS, YÖKDİL veya KPDS, ÜDS) en az 60 puan veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenmiş bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınış olmak, - Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için Lisansüstü Eğitim ve öğretim Yönetmeliğinde belirtilen "Azami Öyreniın Sürelerini" doldurmamış olmak şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak,

- öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

- Yükseköğretim kuramlarında bu unvanlarda çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora/sanatta yeterliğini tamamlamış olanlar, öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav ALES'ten muaftır. - Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

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