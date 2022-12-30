Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde görev yapmak üzere öğretim görevlileri alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

- Yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora eğitimini tamamlamış olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:

1- Adayların başvurdukları birim, ilan numarası ve tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5- ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).

6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge.)

7- Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

8- Resmi lisans transkripti (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi (Güncel, e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

10- İlanda belirtilen süre kadar tecrübeyi gösteren belge.

11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

- Adaylar e-Devlet'ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ve transkript ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde söz konusu belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.

- istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- ilana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

İlanın Başlama Tarihi : 30.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 17.01.2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 20.01.2023

Sınava Giriş Tarihi : 24.01.2023

Sonuçların Açıklanma Tarihi : 27.01.2023

GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

- Yükseköğretim kumullarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:

1- Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan numarası, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5- ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).

6- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

7- Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

8- Resmi lisans transkripti (e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

9- Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi (Güncel, e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi. (Güncel, e-Devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

11- Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

- Adaylar e-Devlet'ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ve transkript ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde söz konusu belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli

dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz "Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri"nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç) aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adaylarının: Yabancı Dil Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS), veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Üç yıldan kısa süre geçerliliği olan merkezi sınav belgeleri hakkında ise belgede belirtilen geçerlilik süresi esas alınacaktır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

b) istenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YÖNTEMİ:

Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Makamına hitaben, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili Fakülte Dekanlığına / Enstitü Müdürlüğüne hitaben;

1- Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe ekinde Profesör adayları 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım olmak üzere, salt okunur CD'lere ve taşınabilir belleklere yüklenmiş olarak (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.)

i. Bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını

ii. Öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden alınabilir.)

iii. Özgeçmiş ve yayın listelerini

iv. Diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik)

v. Dil belgesini

2- Ayrıca bir şeffaf dosya içinde; özgeçmiş ve yayın listelerini, diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik), dil belgesini, öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden alınabilir.)

ODTÜ Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne (Rektörlük binası kat: -1), Profesör ve Doçent adayları için Rektörlük Makamı'na, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ilgili Fakülteye/Enstitüye gönderilmek üzere teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Son başvuru tarihi: 17.01.2023

- Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.