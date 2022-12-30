Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HL'SUSI-AR

I- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işkine alınmayacaktır.

2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şanlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adaylann başvunıları iptal edilecektir.

3- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Yundışından alınmış diploınalann Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

5* İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarımı başvuracak adayların ilave islenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi ...vb.) başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.

6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar Üniversite wcb sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz

öğretim Görevlisi vc Araştırma Görevini Kadrolarına Başvuruda istenen Belgeler

I-Başvuru Formu (http wwvv sbu.edu tr/ adresinden temin edilebilir)

2-Akadcmik özgeçmiş.

3-N'ufus cüzdanı fotokopisi.

4-Soıı altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf

5-ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi.

6-Doktora / Lisans' Yüksek Lisans mezuniyet belgeleri (E-dcvlei'ien alınabilir) veya Denklik Belgesi (Noter onaylı)

7-Lisans / Yüksekokul Transkript belgesi. (Aslını ibraz etmek şanıyla fotokopisi)

x-Erkck adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belinen askerlik belgesi.

9-Alaııında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)

10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kuruntunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır)

ı ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin hllp www.sbu.cdu.tr adresinden veya (»216 41X 96 |6 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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