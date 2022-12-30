Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Gastroenteroloji Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi. Hukuk Fakültesi. İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi. İletişim Fakültesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finanşı Enstitüsü, İşletme Fakültesi. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Uygulamalı Bilimler Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın yayını talihinden itibaren 15 gün içinde https://pcrsis.niarmara.edu.tr adresi üzerinden enline olarak yapılacaktır. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde başvuru şartlarını sağladığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvurulan iptal edilecektir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şanları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan aday ların başvurulan dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur,

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