Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır.

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A-GENEL ŞARTLAR 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

ALES'ten en az 70. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemimi kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES' ten en az 70puan almış olmak. (Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALESpuan Iüründen ya da Han edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALESpuan türünden, açıköğretim programlarından mezun olanların, araştırma görevlisi hariç öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun oldukları programın örgün eğilimle öğrenci aldığı alandaki ALESpuan türünden veya ilan edilen bölüm/ana bilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALESpuan türünden, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen lisans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALESpuan türünü veya mezun olan ların. lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALESpuan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALESpuan türünden)

Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilg ili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibarc:RG-18/5/2021-31485) 85puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlannın araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

On değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lık not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yer alan eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

. Transkriptte 4'iük ve 100'lük not sistemi veya 5'lik ve 100'lük not sisteminin birlikte olması halinde; 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kuntlu Başkan lığı'nın web sayfasında yer alan eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

Tecrübe şartı istenen ilanlar için; adayların başvuru evraklarına ilanda istenilen ulunda çalıştığını belgelemesi gerekir. (Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas alınacaktır.)

. İlanda belirtilen özel şartları taşımak.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Yönetmelik için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=28947&Mevz.uaffıır=7&MevzuatTertip=5

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibareıRG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1 - Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte duyurular kısmında yer almaktadır)

2- Özgeçmiş ve varsa yayın listesi

3- Lisans Diploması/Mczuniyet Belgesi Fotokopisi

4-İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora Öğrenim Duranı Belgesi/ Mezuniyet Belgesi (Arş. Gör. kadrosuna müracaat edenler için öğrenci belgesi)

5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi

6- ALES Belgesi

7- Yabancı Dil Belgesi

8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay içinde Çekilmiş)

10-Tecnıbe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)

11- Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

12-Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

NOT: Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllannın elektronik imzah/ıslak imzalı hali istenecektir. Belcelerin asıllannı ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuruda bulunan adaylar yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Adaylar başvurularını "Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) içerisinde ver alan REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT BİRİMİNE (Yazı İşleri) dosya içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup; başvuru evraklarının eksiksiz olması gerekmektedir.(ilanda istenen tüm şartların belgelendirilmesi önem arz etmektedir.) Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate a hnmavacaktır. BAŞVURU EV RA KLAR1 İ ADE EDİLMEYECEKTİR.

E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.

ÖNEMLİ NOT:

- İlan takviminde olası yapılacak değişiklikler. Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. (Bu konuda Üniversitemiz web sayfasında yapılacak olan tüm duyumlar adaylara teMiH mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

- Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

- Yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans ve doktora eğitimi öğrencisi olmanın yanı sıra sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.

-Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır.

- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azam i sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen kadrolara müracaat edemezler.

-Araştırma görevlisi kadrosunu kazanan adayların yasal öğrenim süresi içerisinde mezun olma durumu hariç ilanda belirtilen lisansüstü eğitim alanında kayıt sildirmeleri veya tezli yüksek lisans mezunu olduktan sonra doktorada başka bir alana kayıt yaptırmaları halinde atamaları yapılmaz. Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık vb.) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz.

- Öğrenci belgesinde lisansüstü eğitim yaptığı anabilim/bilim dalına ilişkin bilgi olmayan adayların, ilgili anabilim/bilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarını resmi yazı ile belgelendirmeleri halinde müracaatları kabul edilecektir.

Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Yerleşkesi Rektörlük Binası Rektörlük Evrak Kayıt Birimi Talas/KAYSERİ Tel: 0352 432 38 38

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.