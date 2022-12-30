Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 saplı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır Başvuracak adayların. 657 sayılı kanunun 4S maddesindeki genel şanları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ilkeleri İle İlgili Yuuerge"siude islenen özellikleri sağlamaları gerekmekledir

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kurum içi başvurular brrpiAbvs.kiu.con.tr. kurum dışı başvurular ise https:/'önljnc.ktv.%da,cr adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki sanları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği. ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yaşın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

ÇEKEL AÇIKLAMALAR

Doktor öğretim (iyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'dcn 65 veya oşdcğcrlilıği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı alınış olmaları gerekmektedir

Herhangi bir kamu kuramımda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalaı) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibra/, edeceklerdir.

Yabana ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten ı'ibaıeıı 15 (oııbeş) gün içerisinde yapılacaktır

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğreıım Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge'ye üniversitemiz www.ktu edu.ırpersonel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz

İlgililere duyurulur.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile (hnş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'mın 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2- Al I S'ten en az 7(1 (hsans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki Al .1 S puan türünden ya da ilan edilen böltim/ana bilim dalüprogram hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki Al ES puan türünden) Yükseköğretim Kumlu (anıtından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdcğcrlihğı kabul edilen hır sınavdan bu puan muadili hır puan almış olmak gerekir Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır

3- ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 41ük ve 51ik not sistemlerinin 100lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin lOO'ltik not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır

ÖZEL ŞARTLAR

I-öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır

MUAFİYETLER

1- Dokuna veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta vc veteriner hekimlikte uzmanlık yu da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlaıda. meslek yüksekokulla! mm Yükscköğıetim Kumlu hilafından bel i ilenen uzmanlık alanlaıma atanacak olanlaıda. yukseköğıctiın Öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, öğretim üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 iki maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları halicindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER

1 -İlan Başvuru Dilekçesi dolduruluşu vc imzalanmış olarak

2-Özgeçmiş

3-Biı adet vesikalık foloğıuf.

4-Nufus cüzdan fotokopisi.

5-Li$ans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.

6-Lisaus tıanskı ipt belgesi fotokopisi.

7-Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.

8-Ytiksek Lisans veya Doktora öğrencisi (açıklama kısıuuıda belirtilen alanda) olduğuna daiı belge fotokopisi (son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)

9-AI.ES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerhdır)

10-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)

11-Açıklama kısmındaki şartları taşıdığını gösterir diğer belgeler, (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

NOT:

l*e-Devkt sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir. Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Alamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atanmaları yapılmayacaktır

2-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.

3-Başvurular https://onlinc.ktu.cdu.tn adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru suresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz wcb sitesinde (www.ktu.cdu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.