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Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2022 00:59, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 01:01
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Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz özel Bütçe, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazıh veya sözlü smav yapılmaksızın "önlisans "2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP93), puan türü esas alınarak sıralama le alım yapılacaktır.

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