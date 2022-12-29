Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 12 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 29 Aralık 2022 03:06, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 03:09
Yazdır
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim, unvan ve koşullan belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretini Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı