Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' nin ilgili maddeleri ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır. Eksik belge, kargo/posta/e-posta ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.

BAŞVURU BELGELERİ

. Başvuru formu (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)

. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza onay metni (ıslak imzalı, başvuru esnasında kurumdan temin edilerek şahsen doldurulur)

. Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK Formatında)

. Yayın listesi (başlıca eserler belirtilmelidir)

. 3 adet vesikalık fotoğraf

. İkametgah belgesi

. Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

. Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu)

. Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik; e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belgelerde kabul edilir)

. Yurt dışından alınan belgeler için YÖK/ÜAK denklik belgesi,

. Akademik unvana atanma yazıları (varsa atama yazısı)

. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

. Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dosya (USB kopyalara bilimsel çalışmalar ile birlikte mutlaka YÖK formatlı özgeçmiş eklenmelidir)

o Profesör kadrosu için 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet ad-soyad etiketli USB kopya

o Doçent ve Doktor kadroları için 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet ad-soyad etiketli USB kopya

ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

c) Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi : Mudanya Üniversitesi Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 Mudanya/ Bursa

Web Adresi : http://www.mudanya.edu.tr

İrtibat : 0224 224 20 22 - 0554 872 18 87