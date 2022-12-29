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Ankara Üniversitesi 47 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak

Ankara Üniversitesi 47 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 2 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 29 Aralık 2022 02:47, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 02:50
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Ankara Üniversitesi 47 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ (ENGELLİ-ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY) ALIM İLANI

Üniversitemiz hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı iş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların işçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) aracılığı ile, 11 engelli ve 36 eski hükümlü olmak üzere toplam 47 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

1. Adaylar, ilanlara Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir,

2. ilanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 29/12/2022-02/01/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir,

3. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapacaktır,

4. ilan hakkında tüm duyurular Üniversitemizin (http://personeldb.ankara.edu.tr) web sayfasında ilan edilecektir.

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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