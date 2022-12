Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31'inci maddesi uyarınca ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Başvuracak adaylar için; adaylar, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihen kullanabileceklerdir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekir.

5- Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında 4'lük ve 5'lik not sistemleri ile lisans mezuniyet notu bulunan adayların, 100'lük not sistemine eşdeğerliği "Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu" ile hesaplanır.

6- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7'nci maddenin 4'üncü ve 5'inci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrosuna atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarmda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.kku.edu.tr/Idari/Sayfa/Index?Sayfa=FormVeDokumanlar internet adresinden ulaşılabilir.) *

2- Özgeçmiş (Fotoğraflı)

3- ALES Sonuç Belgesi *

4- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi *

5- Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi **

6- Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair Askerlik Durum Belgesi *

8- Adli Sicil Kaydı Belgesi *

9- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti **

10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışan veya daha önce kamu kurumlarmda hizmeti olanlar için.) ***

11- SGK Hizmet Dökümü (Sigortalı hizmeti bulunanlar için) ***

12- Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya E-Devlet üzerinden alınmış Nüfus Kayıt Örneği *

13- Tecrübe şartı bulunan kadrolar için tecrübe belgesi *** * (Başvuru Açıklamaları 6'ncı, 8'inci ve 9'uncu maddelere bakınız.)

* * (Başvuru Açıklamaları 7'nci, 8'inci ve 9'uncu maddelere bakınız.)

* * (Başvuru Açıklamaları 10'uncu maddeye bakınız.)

BAŞVURU AÇIKLAMALARI

1- İlana başvuru süresi; ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

2- İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibariyle saat 08.30'dan, 15'inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 17.30'a kadar ilan detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr web adresinden çevrim içi olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

3- Adaylar ilanda yer alan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, aynı ilan dönemi içerisinde birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır.

4- Başvuru platformundaki belge yükleme alanla yalnızca PDF formatındaki dosyaların yüklenmesine izin vermektedir.

5- Adayların ilanda başvuracaklar pozisyon için istenilen belgeleri, eksiksiz olarak başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana yüklemeleri ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirilmesi suretiyle yükleme yapmaları gerekmektedir.

6- İstenilen belgelerden; ALES Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneğinin üzerinde doğrulama kodu/karekod bulunması gerekmektedir.

7- Lisans, Tezli Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgeleri ve Transkriptler ile Öğrenci Belgelerinin, E-Devletten alınan doğrulama kodu/karekodu bulunan belge olması veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı mühürlü belge olması ve yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

8- Eksik belge veya ilan şartlarım değerlendirmeye engel olacak şekilde eksik bilgi bulunan belge ile yapılan, karekodu olmayan/okunamayan, doğrulanamayan ve imzasız "Başvuru Dilekçesi" ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

9- E-Devletten alman belgelerin başvuru takvimi içerisinde alınmış, güncel tarihli olması gerekmektedir.

10\Tw'beaHK «nM-'M'n ,$teft. tecrübenin şirket veya firmadan alınan onaylı bir yazıyla;

Kamu kurumlarında ise onaylı hizmet belgesiyle belgelendirilmesi gerekmekte olup, kamu kurumlardan alınan onaylı hizmet belgesi hariç olmak üzere, tecrübeye ait sürelere ilişkin SGK Hizmet Dökümünün de birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

11- İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular ile yanlış beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

12-Başvuru, değerlendirme, yerleştirme ve atanma süreçlerine ilişkin Üniversitemiz web sayfasından yapılacak olan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

13- Üniversitemiz zorunlu hallerde ilan ve sınav takviminde değişiklik yapma ve ilanı her aşamasında iptal etme hakkım saklı tutar.

14- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

> Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri'nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartlan taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibariyle saat 08.30'dan, 15'inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 17.30'a kadar ilan detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr/ web adresinden çevrimiçi olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.