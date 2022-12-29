Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden;

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öğretim Elemanı alınacaktır.

Genel Şartlar

1-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında yapılacak olup, Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir.

2- Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.

3- Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.

Genel Açıklamalar

1- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

2- Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır.

3- Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

4- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

5-İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Başvuruda İstenen Belgeler

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde;

- Özgeçmiş

- ALES sınav sonuç belgesi (Geçerliliği devam eden)

- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

- Diploma veya e-Devlet kapısından alınan barkodlu öğrenim belgesi; ® Lisans ©Yüksek Lisans ©Doktora

- İlan edilen kadroya bağlı olarak öğrenci belgesi (e -Devlet barkodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)

- Lisans ve Lisansüstü Eğitim Transkripti (e- Devlet barkodlu belge geçerlidir.)

- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)

- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet kapısından alınan belge geçerlidir.)

- Onaylı hizmet belgesi veya e-devlet Kapısı HİTAP programından alınan hizmet belgesi. (Kamu kurumunda görev yapan/görev yapmış olan adaylar için)

- Onaylı Çalışma Belgesi ve SGK kaydı (Tecrübe şartı bulunan kadrolar için)

- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Çıktısı)

* Başvuru için gerekli tüm belgeler zarf içinde Başvuru Zarfı Kapak Formunu (https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinden temin edilebilir) zarfın üstüne yapıştırarak, ilanda belirtilen ilgili birime (Dekanlık/Müdürlük/Rektörlük) şahsen veya posta ile başvurabileceklerdir.

* Başvuruda kadro numarası mutlaka belirtilecektir.

* Postadaki gecikmelerden, yanlış birime başvurulardan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden;

* Üniversitemiz birimlerine Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567 adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; https://personel.usak.edu.tr/menu/16567adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formları ve ekleri ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD/USB ile ilgili birimlere (Dekanlık/Müdürlük) şahsen başvuracaklardır.

Genel Açıklamalar;

1) İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2) Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3) Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkanı vardır.

4) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5) 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen, %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

6) Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

8) Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

9) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

** Adayların salt okunur USB/CD/DVD'ye bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayınlar dosyasının yanı sıra; Başvuru Formunu, Puanlama Tablosunu, Özgeçmişini ve Öğrenim Belgelerini onaylı bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir.

**Son Başvuru Tarihi: 17.01.2023 mesai bitimine kadardır.