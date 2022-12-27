Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesf'nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 14. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçelerini, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu. Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini. 2 adet fotoğraflarını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri dilekçede belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya olarak veya I adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salı okunur 6 adet taşınabilir belleği hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

Doçent kadroları devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 'nin 9. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçelerini, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 2 adet fotoğraflarını, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlan ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde veya I adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet taşınabilir belleği hazırlayarak ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına atanmak isteyen adayların, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçelerini, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 2 adet fotoğraflarını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet taşınabilir belleği hazırlayarak ilgili Fakülte Dekanlıklarına,

İlan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlan olunur.

ADRES:

Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, Ortaköy 34349, İSTANBUL

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

-Başvurulan kadro ve dereceyi belirlen dilekçe

-Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi

-Lisans, tezli yüksek lisans diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)

-Lisans not transkripti

-Öğrenci belgesi (araştırma görevlisi kadroları için)

-Özgeçmiş

-ALES sonuç belgesi

-Yabancı dil belgesi

-iki adet fotoğraf

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'mm 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

ALES'den en az 70 puan almış olmak.

Araştırma görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerlıği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünde görevlendirilecek öğretim görevlisi (uygulamalı birim) kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca veya İngilizce dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliğı kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak aynım birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'mm 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurulularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

DİĞER AÇIKLAMALAR

Adaylar, ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve herhangi bir kamu kurumanda çalışanların (daha önce çalışıp aynlsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini veya e-devlet üzerinden karekodlu hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36,34349 Ortaköy/İSTANBUL

İlan olunur.