Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi 8 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2023
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 26 Aralık 2022 01:04, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 01:06
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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