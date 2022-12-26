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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 26 Aralık 2022 00:57, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 01:00
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

"2547 sayılı Kanun" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri"nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dalına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma eserinin adını belirterek), yayınlarını, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir (1) adet basılı dosya ve altı (6) adet dijital (USB) kopyası ile;

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 09.01.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye /İstanbul

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