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Sağlık Bakanlığı 1468 Eski Hükümlü işçi alacak

Sağlık Bakanlığı 1468 Eski Hükümlü işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 aralık 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 26 Aralık 2022 00:45, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 00:49
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Sağlık Bakanlığı 1468 Eski Hükümlü işçi alacak

Sağlık Bakanlığından:

ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

5. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

6. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

7. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

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