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Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü 22 İşçi Alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü 6 Engelli 1 Eski Hükümlü ve 16 normal olmak üzere toplam 22 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 30 aralık 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 23 Aralık 2022 02:03, Son Güncelleme : 23 Aralık 2022 02:10
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Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü 22 İşçi Alacak

Türkşeker

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4857 SAYILI KANUNUNA TABİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI (ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS MEZUNU)

HAKKINDA DUYURU

Şirketimizdeki Şeker Fabrikaları, Eskişehir Makine Fabrikası ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)'nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere 1 Önlisans mezunu, 15 Ortaöğretim mezunu toplam 16 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 26.12.2022 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.

İlanen duyurulur.

Türkşeker

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4857 SAYILI KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

Şirketimiz çeşitli işyerlerindeki Eski Hükümlü kontenjan açığımızın kapatılması amacıyla belirsiz süreli çalıştırılmak üzere 1 Eski Hükümlü (Ortaöğretim mezunu) Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 26.12.2022 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.

İlanen duyurulur.

Türkşeker

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4857 SAYILI KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

Şirketimiz çeşitli işyerlerindeki Engelli ve Eski Hükümlü kontenjan açığımızın kapatılması amacıyla belirsiz süreli çalıştırılmak üzere 4 Engelli (Önlisans mezunu) ve 2 Engelli (Ortaöğretim mezunu) toplam 6 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 26.12.2022 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.

İlanen duyurulur.

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