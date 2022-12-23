Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 23.12.2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 06.01.2023

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumlan Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 22.06.2022 tarihli ve 6 nolu Kararı ile yürürlüğe konulan "Öğretim Elemanı Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesi uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı statüde Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlileri için tüm programlarda ALES Puanının en az 70 olması gerekmektedir.

Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe,

2) Özgeçmiş ve yayın listesi,

3) Nüfus cüzdanı örneği ve 2 adet vesikalık fotoğraf (barkodlu e-Devlet çıktısı),

4) EK-1 formunun doldurulmuş hali (www.thk.edu.tr),

5) Dr. Öğretim Üyesi kadroları için noterce veya belgenin alındığı kurum tarafından onaylanmış diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora). Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doktor Öğretim Üyeleri için 4 adet USB bellek.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) www.thk.edu.tr internet adresinden temin edilerek eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elemanı Başvuru Formu,

2) Nüfus cüzdan örneği (barkodlu e-Devlet çıktısı),

3) Özgeçmiş, noterce veya belgenin alındığı kurum tarafından onaylanmış lisans diploması, yüksek lisans diploması, transkript veya devam ediyor ise öğrenci belgesi,

4) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge,

5) ALES ve yabancı dil puanlarına ait belgeler,

NOTLAR

1) Adayların Üniversitemiz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2) İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60

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