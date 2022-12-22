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Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 5 ocak 2023

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 22 Aralık 2022 01:45, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 01:49
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Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri"ndeki koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi ile başlıca araştırma eserini belirttikleri bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 adet USB bellek vereceklerdir.

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar ise 2 adet fotoğraf, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doçentlik Belgesi, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi, doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair dilekçe ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş, kimlik fotokopisi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olup, "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri'ne; https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.

Başvuru şartlarını taşımayan, süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya eksik belgeyle müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

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