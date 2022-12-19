Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolanna Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yonctmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvuru için;

İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

YÖK formatlı özgeçmiş.

Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da c-Dcvleı üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans diplomaları Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir).

Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi.

Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

ALES Sonuç Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir).

YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir).

Kimlik Kanı fotokopisi.

Bir adet vesikalık fotoğraf. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (c-Devlet üzerinden alınabilir). SGK Ayrıntılı hizmet dökümü ( c-Dcvleı üzerinden alınabilir).

Adli Sicil Belgesi (c-Dcvleı üzerinden alınabilir) istenilen belgeler tam ve eksiksiz olarak PDF formatında ilanın başvuru süresi içerisinde;

1. akademikilanta halic.cdu.tr e-posta adresine gönderilebilir.

2. Şahsen Başvuru yapabilir. (Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü- Güzcltcpe Mahallesi. 15 Temmuz Şehitler Caddesi. No; 14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL)

İlan Tarihi 19.12.2022

İlan Bitiş Tarihi 4.01.2023

Ön Değerlendirme Tarihi 9.01.2023

Giriş Sınavı Tarihi 13.01.2023

Sonuç Açıklama Tarihi 17.01.2023

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.halic.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları He kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayımlanacaktır.)

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik bilimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyannea, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru için;

Başvuru Dilekçesi (İletişim Bilgilerinin yer alacağı).

Yayın Listesi İle Bilimsel Yayın Ve Akademik Faaliyetleri İçeren YÖK Formallı özgeçmiş,

Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alman Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (Uzmanhk/Sanatta Yeterlik) Belgeleri,

Resmi Kurumlarca Onaylanmış Doçentlik Belgesi (Doçent Ve Profesör Kadrosu İçin),

YDS Veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Dil (İngilizce) Belgesi,

Yurt Dışından Alman Diplomalar İçin Onaylı Denklik Belgesi

Kimlik Kartı Fotokopisi

1 Adet Vesikalık Fotoğraf

islenilen belgeler PDF Fonnatında ilanın başvuru süresi içerisinde ;

1. akademikilanfu halic.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir.

2. Şahsen Başvuru yapabilir. (Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü- Güzeltcpc Mahallesi. 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL)

Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. (Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü - Güzeltcpc Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi. No: 14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL)

İlan Tarihi 19.12.2022

İlan Bitiş Tarihi 4.01.2023