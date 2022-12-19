İller Bankası Genel Müdürlüğü 400 sözleşmeli personel alacak

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

1. GENEL

Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker, Yönetim Personeli ve Büro Personeli alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Mühendis pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Mimar pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Mimarlık bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Peyzaj Mimarlığı pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Peyzaj Mimarlığı bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Şehir Plancısı pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının Şehir ve Bölge Planlama bölümünden, bu bölüme denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Yönetim Personeli pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden (Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığına atanacak Yönetim Personeli pozisyonu için bunlara ek olarak Uluslararası İlişkiler bölümünden), bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

Tekniker pozisyonu için;

2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarmın Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi, İnşaat Teknikerliği, Makine Teknikerliği, Elektrik Teknikerliği, Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,

Büro Personeli için;

2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kuramlarının Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Finans, Finans ve Muhasebe, Genel İşletme, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletmecilik, İşletme-Muhasebe, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Personel, Personel Yönetimi, Sevk ve İdare, Sigortacılık, Yöneticilik ve Yönetim bölümlerinden, (Hukuk Müşavirliğine atanacak Büro Personeli pozisyonu için yalnızca Adalet Meslek Yüksekokulu bölümünden) bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Sınav tarihi itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak,

e) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak,

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

ğ) Bankaya alınacak personelin öğrenim dalları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir:

İLLER BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK VE YURT İÇİ HİZMET BİRİMLERİNE ALINACAK PERSONEL SAYISI VE BRANŞLAR İTİBARİ İLE DAĞILIMLARI

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- Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerine atanan personel 6 yıl hiçbir şekilde başka bir birime tayin isteyemeyecektir.

- Tekniker pozisyonunda istihdam edilecek personel, proje süresince şantiyelerde

görevlendirilebilecektir.

Buna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Peyzaj Mimarı olarak istihdam edilecekler için KPSSP1, Yönetim Personeli olarak istihdam edileceklerden; İktisat bölümü mezunları için KPSSP14, Maliye bölümü mezunları için KPSSP19, İşletme bölümü mezunları için KPSSP24, Bankacılık bölümü mezunları için KPSSP24, Kamu Yönetimi bölümü mezunları için KPSSP29, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunları için KPSSP39, Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları için KPSSP34, Tekniker ve Büro Personeli olarak istihdam edilecekler için KPSSP93 puan türlerinden yetmiş (70) veya üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın beş katı kadar aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.)

h) Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığında Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Yönetim Personeli olarak istihdam edilecek personel için; ilan tarihi itibariyle 2020, 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 80 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

3. BAŞVURULAR

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu'nu 19/12/2022 - 03/01/2023 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.

b) Adaylar sınava başvuru sırasında,

I) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,

II) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin,

III) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,

JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.

c) 03/01/2023 Salı günü (Saat 23:59)'dan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da reddedilecektir.

Bilahare adaylar aynı sitede yer alan "Başvuru Kontrol" bağlantısını kullanarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Adaylar; Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.

e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının beş katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav ANKARA'da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Bankanın web sayfasında ilan edilecektir.

5. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hakimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

6. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Genel Müdürlük, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Yurt İçi Hizmet Birimleri itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde Kamu Personeli Seçme Sınavı yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir.

Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında ilan edilir.

Giriş sınavını kazanan adayların atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

İşe başlayan personelin, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren altı ay içinde işten ayrılmaları halinde, yedek listeden adaylar işe başlamak üzere çağrılabilir. Söz konusu adayların işe başlamalarında da aynı usul izlenir.

7. BİLGİ

Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde "İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve (312) 303 33 11 -13 numaralı telefonlardan edinilebilir.

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