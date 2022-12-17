Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 224 (iki yüz yirmi dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

3- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak, B- ÖZEL ŞARTLAR

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C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Adaylar, 17.12.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://lsealimkariyerkaplsl.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacaktır.

3. Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

5. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "belgeler" alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

6. Adaylar, sertifika, yeterlilik vb. belge istenilen sözleşmeli pozisyonlar için bilgi ve belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

7. Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkan verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Bakanlığımız tarafından yapılacak inceleme sonucunda ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl ve aynı sayıya kadar yedek aday belirlenecektir.

3. Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının aynı olması halinde, adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde, mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

4. KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6. Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi, Bakanlığımız resmi internet adresinden (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

7. Belirlenen asıl adaylar arasından, feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

8. İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-atama sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

E- DİĞER HUSUSLAR

1- Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

2- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilecektir.

3- Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bakanlığımız; Bölge Müdürlükleri, Denizdibi Tarama Başmühendislikleri, Bölge Liman Başkanlıkları, Liman Başkanlıkları, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı ve bunlara bağlı iller olup merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizi, "www.uab.gov.tr" internet adresimizden inceleyebilirler.

4- Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı) pozisyonuna başvuracaklar için, Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı - Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki yeterlilik ya da 3308 sayılı Kanuna göre kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahip olmak şartı aranmayacaktır.

5- Destek Personeli (Garson) pozisyonuna başvuracaklar için; Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dallarından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı -Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki yeterlilik ya da 3308 sayılı Kanuna göre kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahip olmak şartı aranmayacaktır.

6- Destek Personeli (Bahçıvan) pozisyonuna başvuracaklar için; Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki yeterlilik ya da 3308 sayılı Kanuna göre kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahip olmak şartı aranmayacaktır.

7- Destek Personeli (Boyacı) pozisyonuna başvuracaklar için; Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı - Sınai Boya / Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği Dalından mezun olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki yeterlilik ya da 3308 sayılı Kanuna göre kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahip olmak şartı aranmayacaktır.

8- Destek Personeli (Sıhhi Tesisatçı) pozisyonuna başvuracaklar için; Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olanlardan MEB onaylı sertifika, mesleki yeterlilik ya da 3308 sayılı Kanuna göre kalfalık veya ustalık belgelerinden birine sahip olmak şartı aranmayacaktır.

9- Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak istihdam edileceklerin vardiyalı çalışmaya uygun olmaları gerekmektedir.

10- Bakanlığımız, başvuru ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

11- Atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama iş ve işlemleri başlatılacaktır.

12- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ilişkin hükümler geçerli olacaktır.

F- İLETİŞİM

Adres : Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek Çankaya/ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Telefon : 0312 203 10 00 / 1308-1309-1332-3195-3198- 3199

İlanen duyurulur. 15691/1-1