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İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 aralık 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 16 Aralık 2022 00:33, Son Güncelleme : 16 Aralık 2022 00:51
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İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve istinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; [Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına],

[Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik-bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet USB'yi],

istinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni,

b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek Rektörlük Yazı işleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

ilk Başvuru Tarihi : 16.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 02.01.2023

ADRES:

istinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Ofisi, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

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