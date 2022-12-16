İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

LABORATUVAR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Laboratuvar Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen) sınav sonuç belgesi, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk başvuru tarihi : 16.12.2022

Son başvuru tarihi : 30.12.2022

Ön değerlendirme tarihi : 02.01.2023 (Sonuçlar https://www.ctis.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi : 09.01.2023

Sonuç açıklama tarihi : 10.01.2023

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

BÖLÜM: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Laboratuvar Öğretim Görevlisi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinden en az Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

. Aşağıdaki konuların en az birinde, tercihen ikisinde tecrübe sahibi veya çalışıyor olmak: Kodlama/programlama (C/Java/Python), Veri analizi (R), Mobil uygulama geliştirme (Android), Veri tabanı yönetim sistemleri, İşletim sistemleri (Linux), Bilgisayar Ağları (TCP/IP, Packet Tracer)

. Aşağıdaki sorumlulukları yerine getirebilecek olmak:

- Haftalık ders koordinasyon toplantılarına iştirak etmek,

- Laboratuvar saatlerinde öğrencilerin çalışmalarına yardımcı olup sorularını cevaplamak,

- Laboratuvar sınavlarını okumak,

- Laboratuvar soru bankası hazırlıklarına katkıda bulunmak,

- Ders programına uygun laboratuvar uygulama çalışma içeriklerini hazırlamak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü 06800, Bilkent/Ankara E-posta: ctis@bilkent.edu.tr

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