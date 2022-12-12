Türkiye İstatistik Kurumu 10 uzman yardımcısı alacak

Şartları sağlayan adayların, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

Türkiye istatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 10 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

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