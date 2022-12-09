Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve "Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"ne göre öğretim üyesi alınacaktır. ilan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans Y.Ö.K. tarafından, doktora Ü.A.K. tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Ön inceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

6. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 218 12 31

Adres:A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

2. İSTENEN EVRAKLAR

1- Dilekçe (www.aku.edu.tr internet adresinde DUYURULAR bölümünde yer alan dilekçe örneği doldurulacaktır. Dilekçesiz yapılan başvurular ile imzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.)

2- ALES Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında ALES'ten muaf olan kadrolar için zorunlu değildir, sonuç belgesi sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.) "Kontrol Kodu / Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

3- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. (Kadro detaylarında yabancı dilden muaf olan kadrolar için zorunlu değildir.) ÖSYM ve YÖKDİL belgelerinde "Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. ÖSYM ve YÖKDİL dışındaki yabancı dil belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği olmalıdır. ÖSYM ve YÖKDİL sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süresinde sınırlama yoktur. Diğer eşdeğer kabul edilen sınavlar, başvuru tarihini gösteren belge ile birlikte sunulması kaydıyla, sınav sonuç belgesinin üzerinde belirtilen geçerlilik süresince geçerlidir.

4- Mezuniyet belgelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) e-Devlet çıktısı veya noter onaylı örneği. Noter dışında onaylanan belgeler, fotokopi belgeler veya noter onayının renkli fotokopileri kabul edilmeyecektir. e-Devlet çıktısının barkodlu veya kare kodlu olması zorunludur.

5- Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Eğer e-Devlet sisteminden mezun belgenizi alabiliyorsanız ve belgede not ortalaması varsa transkript belgesi gönderilmesine gerek yoktur. Transkript ile e-Devlet Mezuniyet belgelerindeki not ortalamalarındaki farklılıklarda e-Devlet not ortalaması dikkate alınacaktır.)

6- Öğrenci Belgelerinin e-Devlet çıktısı veya aslı. (Lisansüstü eğitim şartı olan kadrolar içindir. e-Devlet çıktısının barkodlu veya kare kodlu olması zorunludur.) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGELERİNDE TEZLİ İFADESİ MUTLAKA YER ALMALIDIR. Öğrenci belgelerinde "tezli" ifadesi yer almıyorsa kayıtlı olunan enstitüden tezli yüksek lisans yapıldığına dair bir belge alınmalıdır. Öğrenci belgeleri güncel (son 1 ay içerisinde alınmış) olmalıdır.

7- Alanında tecrübeli olduğuna ve sertifikaya ilişkin belge (Tecrübe/Deneyim/Sertifika şartı olan kadrolar içindir.) Tecrübe ve sertifika belgeleri fotokopi olarak gönderilebilir. Kazanılması durumunda aslı veya noter onaylı örneği istenecektir. (Tecrübe belgelerinde göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri, hangi unvanda görev yapıldığı, halen göreve devam ediliyorsa bu durumun belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca tüm tecrübe belgeleri kamu kurumlarından alınıyorsa mühürlü, özel sektörden alınıyorsa kaşeli, e-devletten alınıyorsa barkodlu olmalıdır. SGK'dan alınan Hizmet Dökümü belgeleri mutlaka barkodlu olmalı ve belgede meslek kodu yer almalıdır, aksi takdirde geçerli değildir.)

8- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK'ten alınan denklik belgesi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Denklik belgesi ya e-Devlet üzerinden alınmış olmalı ya da noter onaylı olmalıdır.) Transkript belgelerinin noter onaylı çevirisi gönderilmeli ve belgelerde mutlaka genel not ortalamasının 100 lük sistem karşılığı yer almalıdır. Genel not ortalaması hesaplamalarda kullanılacağı için 100 lük sistem karşılığı olmayan transkript belgeleri dikkate alınmayacaktır. Ayrıca beyan edilen öğrenci belgelerinin de noter onaylı çevirisi sunulmalı ve yüksek lisans öğrenci belgelerinde tezli ifadesi yer almalıdır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- İlan özel şartında belirtilen mezuniyet veya öğrencilik alanı e-devlet belgenizde açıkça belirtilmemişse (örneğin Tasavvuf anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyorsunuz/yaptınız ama e-devlet belgenizde Temel İslam Bilimleri olarak belirtiliyorsa veya Halı Kilim anasanat dalında lisans eğitimini bitirdiniz ama belgenizde Geleneksel El Sanatları yazıyorsa vb.) bu durumları enstitüden veya fakülteden alacağınız bir yazı ile belgelendirmeniz gerekmektedir. Bu belge E-devlet belgesi ile birlikte sunulduğunda fotokopisi yeterlidir. Aksi durumda belgenin aslını ibraz etmeniz gerekmektedir. (Bu bilgiler diplomanızda yer alıyorsa diploma fotokopisini e-devlet çıktısı ile birlikte gönderebilirsiniz.)

2- COVID-19 pandemisi nedeniyle veya Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35. maddesinin ek 8. fıkrası "Yükseköğretim kurumlan tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz." hükmünden faydalandıysanız,

bu hakkı kullandığınızı belgeleyen enstitü yönetim kurulu kararı ile yazılarını başvuru evraklarınız ile göndermeniz gerekmektedir.

3- Lisansüstü eğitimde azami eğitim süresini aşmış olan veya süre sıfırlamasına tabi olan (lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle) öğrenciler ile lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosundan ilişiği kesilen öğrenciler araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. (Araştırma görevlisi kadrolarına 1 Ocak 1988 tarih ve sonraki doğumlular başvuru yapabilirler.)

3. BAŞVURU DETAYLARI VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Evrak Kayıt Birimi A.N.S. Kampusu Erenler, Merkez / AFYONKARAHİSAR

Başvuru Tipi: Şahsen veya Posta

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.aku.edu.tr

Evrak Kayıt Birimi Tel: 0272 218 11 30

Personel Daire Başkanlığı Tel: 0272 218 12 30

SINAV TAKVİMİ: İlan Resmi Gazete'de yayınlandığında Üniversitemiz web sayfasında ( www.aku.edu.tr ) açıklanacaktır.

4. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bu ilana başvuran adaylar; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerini ve bu ilanda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.

2. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

3. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbirisi dikkate alınmaz.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı çeviri tablosu kullanılarak hesaplanır. Genel not ortalamasının hem 4 lük hem de 100 lük sistemde verildiği transkript belgelerinde alınan derslerin geçme notunun nasıl hesaplandığına bakılarak, herhangi bir ders için geçme notu HARF NOTU (BB gibi) şeklindeyse, transkriptteki 4 lük sisteme göre belirlenen genel not ortalaması geçerli olur ve bu 4' lük sistemdeki not YÖK çeviri tablosuna göre 100 lük sisteme çevrilir. Eğer herhangi bir ders için geçme notu 100 lük sistemde ise, transkriptteki 100 lük sisteme göre belirlenen genel not ortalaması geçerli olur.

5- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

6- İstenilen evrakların eksiksiz teslim edilmesi adayın sorumluluğundadır.

7- Posta veya kargo gecikmelerinden ve eksik evrak gönderiminden üniversitemiz sorumlu değildir.

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