İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları sağlamak kaydıyla, 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (2018) uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 21 gün olup, bu süre içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza müracaat https://veti.itu.edu.tr/form/pdb/ akademikilanbasvuru2022-2 adresinden yapılacaktır.

Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

İlan ile ilgili detaylı bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfası ile 0 212 285 39 62 nolu telefonundan temin edilebilir.

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