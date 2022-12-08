Hakimler ve Savcılar Kurulu 6 personel alacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALIMI DUYURUSU

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2022 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre 10 uncu dereceli 2 ve 9 uncu dereceli 4 kadro olmak üzere toplam 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapılacaktır.

I) Başvuru Yeri ve Şekli

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan "2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni Giriş Sınavı iş Talep Formu"nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA)

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular 19/12/2022 tarihinde başlayıp, 23/12/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17.00) itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 30 aday arasına girenler uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Uygulama sınavı 07/01/2023 Cumartesi günü saat 09.00'da Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 24/01/2023 tarihinde saat 09.00'dan itibaren Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

II) Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 23/12/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

6- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

III) Başvuru için Gerekli Belgeler

1- iş talep formu, (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından lise diploma örneği ile birlikte başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği, (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)

3- KPSS-2022 sınav sonuç belgesi.

IV) Diğer Hususlar

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan "2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı iş Talep Formu" nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte şahsen elden müracaat etmeleri gerekmekte olup bu koşula uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, uygulama sınavına ve sözlü sınava alınmayacaklardır. Bu durumda olanlar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaya ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

Uygulama ve sözlü sınava katılma hakkı elde eden adaylara ilişkin liste www.hsk.gov.tr adresinden tebliğ mahiyetinde ilan edilecek olup sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V) Başvuruların Değerlendirilmesi

Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar; lisans mezunları için KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.

KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 30 aday uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş sayılacaktır.

Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları taşıyan adaylar, sözlü sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir bildirim yapılmayacaktır.

VI) Uygulama Sınavı

Adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla, komisyonca belirlenen bir metnin imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak bilgisayar ortamında yazılması şeklinde gerçekleştirilecektir.

Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan önce Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

ilan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir.

VII) Sözlü Sınav

Uygulama sınavında başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazananlar için;

Sözlü sınav;

a) İlgilinin yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

c) Genel kültür 20,

ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VIII) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Uygulama sınavı yapılan pozisyonlar için sözlü sınavda başarılı olanların merkezi sınav (KPSS) puanının % 40'ı, uygulama sınavı puanının % 40'ı ve sözlü sınav puanının % 20'si alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

IX) Nihai Başarı Listesi ve İlanı

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi düzenlenerek Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının anlaşılması halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Duyurulur. 15158/1-1

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