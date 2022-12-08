Türkiye Yazma Eseler Kurumu Başkanlığı 58 sözleşmeli personel alacak

34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE DESTEK PERSONELİ) HAKKINDA DUYURU

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 14 Destek Personeli olmak üzere toplam 34 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak , 5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR

A) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Bu pozisyonda 20 sözleşmeli personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 3-Erkek olmak,

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

6-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

7-Erkek adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.) 8-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 9- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

B- DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK PERSONELİ)

Temizlik personeli pozisyonunda 12 sözleşmeli personel alınacaktır

Temizlik Personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3-Erkek olmak,

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5- Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

C- DESTEK PERSONELİ (TEKNİSYEN)

Teknisyen personeli pozisyonunda 2 sözleşmeli personel alınacaktır

Teknisyen personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Ortaöğretim kuramlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dallarının birinden mezun olmak .

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek, 3-Erkek olmak,

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5- Teknisyenlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1. Başvurular elektronik ortamda 12/12/2022-/26/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer

Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Adaylar öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup , nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Başkanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızınhttps://www.yek.gov.trinternet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecektir.

2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adaylar ile atanma esnasında nitelikleri taşımayanların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Başkanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

5. ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

1. Atamaya hak kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, Başkanlığımızca yapılacaktır.

2. Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.

3. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

6. YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Başvuru sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

7. DİĞER HUSUSLAR

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.

4. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

5. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih ettikleri İllere yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

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T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 4/B RESTORATÖR ALIM İLANI

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde istihdam edilmek üzere; lisans düzeyinde 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması ve mesleki uygulama sınavıyla, 24 adet Restoratör unvanlı sözleşmeli pozisyonu için sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A-GIRIS SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötü ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; KPSSP3, puan türünden asgari 50 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının dört katı aday arasına girmek. (Puan sıralamasında en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.) 9. Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarım, kültür varlıklarını koruma ve onarım, sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu ya da Geleneksel Türk Sanatları lisans bölümlerinin birinden mezun olmak veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da üniversitelerin koruma ve onarım programları ile restorasyon ve konservasyon konularında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

B- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

l.Başvurular elektronik ortamda 12/12/2022-26/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır, 2.Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı

(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir, 3.Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,

4.Adaylar alıma ilişkin bilgileri Başkanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5.Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.

6. Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında E-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

7. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

8. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir.

9. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebi lmeleri için görev yaptıkları eski kuramlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf formatında başvuru sırasında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.

10. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir.. ."ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

11. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra "Başvuru Bilgileri" çıktısını alabileceklerdir.

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar, başvurdukları pozisyon için aranan 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3, puan türleri esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday, giriş Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr), Başkanlığımızın (www.yek.gov.tr)internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

2. Başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

3. Giriş Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile sınav günü, saati ve yeri Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığımızın (www.yek.gov.tr)internet sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.

4. Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı ehliyet veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde de bulunamayacaklardır.

Ç) GİRİŞ SINAVI ŞEKLİ VE KONULARI

1. Mesleki uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (Süleymaniye Mahallesi Kanuni Medresesi Sokak No:1 Fatih/ İstanbul ) adresinde mesleki uygulama tabi tutulacaklardır.

2. Mesleki Uygulama Sınavında adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından;

. Yöntem ve teknik

. Belgeleme, tespit ve tanımlama

. Uygulama ve yaklaşım

konularından olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

3.Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınav puanı tespit edilir.

4.Mesleki uygulama sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

D) GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Mesleki uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az (70) puan almak gerekir. Başarı sıralaması, sıralama itibarıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenir. Giriş sınavı başarı puanı aynı olan adaylar, KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir. Sınav başarı puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil aday ve asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

2. Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan giriş sınavı başarı listeleri Başkanlığımızca belirlenecek tarihte Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve (www.yek.gov.tr)internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.

3. Giriş sınavından en az (70) puan almış olmak, giriş sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.

4. Sınav sonucuna, sonucun ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde Başkanlığımıza yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonucu adaya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

E) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ

1. Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, Başkanlığımızca yapılacaktır.

2. Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.

3. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

F) YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

G) DİĞER HUSUSLAR

1-Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3'üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

3-Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru

alınmayacaklardır.

4-İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İlanen duyurulur.