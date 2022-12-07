Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

I. Üniversitemiz BİLTİR Merkezinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 28/06/2007 tarih ve 2007/12251 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puan sırasına konulması suretiyle yapılacak sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 1 adet Programcı alınacaktır.

I.I-BAŞVURU ŞARTLARI;

GENEL ŞARTLAR;

1.Türk vatandaşı olmak.

2.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

3.Yabancı Dil Bilgisi; En az D düzeyinde YDS veya dengi düzeyde İngilizce bilgisi gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden en az lisans düzeyinde mezun olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış olarak kabul edilir.

ÖZEL ŞARTLAR;

1.Dört yıl süreli eğitim veren Mühendislik Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültesi Bölümlerinden veya Teknoloji Fakültelerinden ve Bölümlerinden veya Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünden veya Fen Fakültesi Fizik bölümünden mezun olmak veya Enformatik Enstitüsünden lisansüstü çalışma yaparak mezun olmak veya bu Enstitü / Fakülte / Bölümlerde yüksek lisans, doktora yapmış ya da yapıyor olmak.

2.2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak.

3.Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz Yazılımlarını kullanabilmek.

4.Tercihen Dijital Dönüşüm / Endüstri 4.0 / İnovasyon hakkında bilgi sahibi olmak.

5.Tercihen Otomotiv ve/veya Makine Sektörü alanlarına ilgi duymak.

6.Tercihen Üretim hatları, üretim tezgahları ve robotlar ile ilgili çalışmalar yapmaya ilgi duymak.

7.Tercihen Taşıt Güvenliğine yönelik testler yapmaya ilgi duymak.

8.Kendini geliştirmeye ve yeni konularda çalışmaya istekli olmak.

BAŞVURU EVRAKLARI-ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

1.Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan Programcı unvanında alıma esas başvuruya ilişkin dilekçe örneği doldurulacaktır.

2.Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan iş başvuru formu fotoğraf ile birlikte eksiksiz doldurulacaktır.

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4.Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet'ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.

5.2022 yılı KPSS (P3) puan türünden üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi.

6. YDS sonuç belgesi. (Üzerinde doğrulama kodu bulunan)

7. Adli Sicil Kaydı. (e-Devlet üzerinden barkodlu belge)

8. Özel şartlarda belirtilen diğer yeterlilikler hakkında ibraz edilecek belge/belgeler.

*** Başvuruda bulunacak adayların, Resmi Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçenin doldurulması ve yukarıdaki belgelerin tamamlanması suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri ulaştırmaları zorunludur. Kargo yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv Müdürlüğümüze ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

*** Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup, 16.12.2022 Cuma günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.

Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü-Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 1 Çankaya/Ankara

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

* Yerleştirme işlemi, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu (P3) puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle ve uygulanacak sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre yapılacaktır.

* İlk başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralamasına göre başarılı adayın isim bilgisi, 26.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan edilecek, kontenjan sayısının 10 katı kadar yedek belirlenecektir.

* Asıl olarak belirlenen aday ile yapılacak sözlü sınav ve teslim edilecek diğer evraklar hakkında, ilanda gerekli bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, sözlü sınava katılmaktan vazgeçen/katılmayan aday (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

* Nihai değerlendirme sonucu belirlenecek asil aday, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

* İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazanan adaydan gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunduğu tespit edilen ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan adayın sözleşmesi yapılmış ise derhal fesih edilecek, hakkında yasal işlem yapılacak ve kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İlanen duyurulur. 15194/1-1

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