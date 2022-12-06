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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 20 aralık 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 06 Aralık 2022 01:35, Son Güncelleme : 06 Aralık 2022 01:38
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yayım Tarihi : 06.12.2022

Son Başvuru Tarihi : 21.12.2022

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarım kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak teslim eder.

istenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi, başvuru formu, bilgi formu, nüfus cüzdan fotokopisi, akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylı nüshaları (yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; https//www.yeniyuzyil.edu.tradresinden ulaşılabilir.

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