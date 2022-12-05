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BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 20 Engelli ve Eski Hükümlü işçi alacak

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü, 20 Engelli, ve Eski Hükümlü, işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Aralık 2022 01:54, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 02:00
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BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 20 Engelli ve Eski Hükümlü işçi alacak

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

20 KİŞİLİK ENGELLİ VE 20 KİŞİLİK ESKİ HÜKÜMLÜ PERSONEL ALIM İLANI

ilana Başvurular Türkiye iş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 20 ENGELLİ işçi İLAN TABLOSU

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