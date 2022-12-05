Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi 13 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 19 aralık 2022

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Aralık 2022 01:24, Son Güncelleme : 05 Aralık 2022 01:27
Yazdır
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

A) öğretim üyesi kadrolarina ait İlan

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet CD ekleyerek ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Türk Patent ve Marka Kurumu 14 uzman personel alacak

Türk Patent ve Marka Kurumu 14 uzman personel alacak
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 20 Engelli ve Eski Hükümlü işçi alacak

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 20 Engelli ve Eski Hükümlü işçi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı